Поліцейські Рахівщини вилучили у повара місцевого розважального комплексу психотропні речовини

Сьогодні, 14 січня, у ході опрацювання оперативної інформації, поліцейські викрили на зберіганні наркотиків 30-річного місцевого жителя.

Зловмисника застали в одному з розважальних комплексів гірсько-лижного курорту, де той працює поваром.

Слідчі вилучили речовину схожу на амфетамін та таблетки «екстазі», які будуть скеровані для експертного дослідження.

Наразі поліцейські в рамках кримінального провадження встановлюють канал постачання заборонених речовин та мету їх зберігання.

Документування злочинних дій триває, на місці події працює поліція.

Поліція Закарпатської області