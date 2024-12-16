Поліцейські Рахівщини розшукали та затримали зловмисника, який скоїв смертельну ДТП та втік

Ввечері 15 грудня о 18:27 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Ясіня на дорозі виявили чоловіка без ознак життя.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група Рахівського районного відділу поліції.

За результатами проведення першочергових заходів було встановлено, що загиблим є 57-річний чоловік з інвалідністю. Останній помер внаслідок наїзду на нього невідомого автомобіля.

За попередніми даними, потерпілий переходив дорогу неподалік пішохідного переходу.

Поліцейські розпочали пошуки причетного до ДТП водія та ввели в області план «Перехоплення».

Так, за лічені години співробітники кримінальної поліції та сектору реагування патрульної поліції розшукали автомобіль марки «Volkswagen», на якому було вчинено наїзд на пішохода, орієнтовно за 50 км від місця аварії.

Згодом з’ясувалося, що до скоєння смертельної ДТП причетний 72-річний житель міста Бровари Київської області. Фігуранта затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі Рахівського районного відділу поліції відкрили два кримінальні провадження – за ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого та залишення в небезпеці.

За скоєне водієві загрожує до років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області