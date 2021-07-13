Поліцейські Рахова оперативно затримали зловмисника, який побив та пограбував пенсіонера

У місті Рахів раніше судимий місцевий мешканець пограбував 86-річного дідуся, відібравши в нього гроші. За лічені хвилини зловмисника затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. У справі триває слідство

Вчора, 12 липня, ввечері по допомогу до поліцейських звернувся 86-річний дідусь. Пенсіонер розповів, що вдень, близько 14:00, на вулиці Довженка зловмисник вдарив його по обличчю і, скориставшись беззахисністю потерпілого, витяг із кишені його штанів гаманець із грошима. За словами пенсіонера, сума пограбованого склала 1300 гривень. За приблизним описом, який надав дідусь, поліцейські одразу ж розпочали розшукові заходи.

Відомості про злочин слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

Незважаючи на те, що від моменту скоєння злочину і до того, як потерпілий звернувся до поліції пройшло кілька годин, правоохоронці швидко встановили особу зловмисника та за лічені хвилини затримали його. Однак грошові кошти той вже встиг витратити. Наразі 46-річний, раніше судимий рахівчанин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліцейські звертаються до громадян із проханням: якщо ви стали жертвою чи свідком злочину, не зволікайте – одразу ж телефонуйте на лінію «102». В описаному випадку, за умови швидшого повідомлення, поліцейські мали б можливість «за гарячим слідом» затримати нападника, вилучити в нього пограбовані гроші та повернути їх пенсіонеру.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області