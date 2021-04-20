Поліцейські Рахова затримали раніше судимого серійного крадія, який переховувався від слідства

Поліцейські Рахова затримали раніше судимого 22-річного мукачівця, який підозрюється у серії майнових злочинів на території району.

Зокрема встановлено, що під приводом збору коштів для хворої дитини, зловмисник проникав у помешкання жителів селища Великий Бичків та викрадав цінні речі і гроші. Зараз доведено його причетність до восьми таких фактів.

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За такі дії зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі. Для уникнення покарання, підозрюваний переховувався від поліції. Оперативники встановили, що чоловік може перебувати у місті Хмельницький. Саме там його і затримали поліцейські та вже доставили на Закарпаття.

Сьогодні суд розглянув клопотання слідчого про взяття на період досудового розслідування підозрюваного під варту та задовільнив його в повному обсязі.

Зараз фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують злочин передбачений ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена з проникненням.

Слідчі готують всі необхідні матеріали для формування обвинувального акту та скерування матеріалів кримінального провадження для судового розгляду.

Поліція Закарпатської області

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