Поліцейські Рахова затримали раніше судимого серійного крадія, який переховувався від слідства

Поліцейські Рахова затримали раніше судимого 22-річного мукачівця, який підозрюється у серії майнових злочинів на території району.

Зокрема встановлено, що під приводом збору коштів для хворої дитини, зловмисник проникав у помешкання жителів селища Великий Бичків та викрадав цінні речі і гроші. Зараз доведено його причетність до восьми таких фактів.

За такі дії зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі. Для уникнення покарання, підозрюваний переховувався від поліції. Оперативники встановили, що чоловік може перебувати у місті Хмельницький. Саме там його і затримали поліцейські та вже доставили на Закарпаття.

Сьогодні суд розглянув клопотання слідчого про взяття на період досудового розслідування підозрюваного під варту та задовільнив його в повному обсязі.

Зараз фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують злочин передбачений ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена з проникненням.

Слідчі готують всі необхідні матеріали для формування обвинувального акту та скерування матеріалів кримінального провадження для судового розгляду.

Поліція Закарпатської області