Поліцейські Роздільнянського району викрили одесита, який убив співмешканцю своєї бабусі 

Скоївши злочин, 29-річнний чоловік втік і став переховуватися від правоохоронних органів. Зрештою, його помістили під варту, повідомивши про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.

До поліції звернулася 69-річна жителька Роздільнянщини та повідомила, що виявила свого 51-річного співмешканця без ознак життя на їхньому подвір’ї.

Поліцейські розпочали досудове розслідування події, в ході якого призначили судово-медичну експертизу, що показала: чоловік помер від черепно-мозкової травми. Вже в ході опитування односельців родини правоохоронці встановили, що до побиття померлого може бути причетний онук літньої жінки, який напередодні приїздив до неї в гості.

З’ясувалося, що бабуся пожалілася онукові на співмешканця і попросила поговорити з ним, щоб не ображав її. До правоохоронців з цього приводу жінка звертатися не хотіла, жаліючи кривдника.

Під час з’ясування стосунків між чоловіками виникла сварка, в ході якої молодший за віком чоловік побив старшого, спричинивши йому травми, що призвели до смерті. Зрозумівши, що накоїв непоправне, з місця скоєння злочину правопорушник втік. Поліцейські розшукали фігуранта в Одесі, де він проживав.

«Під тиском неспростовних доказів, зібраних поліцейськими в ході слідства, чоловік зізнався у скоєному та пояснив: змовчав на початку, бо злякався відповідальності. Правопорушнику повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Злочин передбачений частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України і карається ув’язненням на строк від семи до десяти років. На час досудового розслідування підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначив т.в.о. начальника Роздільнянського районного відділу поліції Віталій Сіміцар.

Роздільнянський районний відділ поліції Одеської області