Поліцейські розкрили подвійне вбивство на Уманщині та затримали підозрюваного

Вбивство жінки у будинку зловмисник замаскував під пожежу, а тіло чоловіка, якого застрелив зі зброї, приховав у чагарниках. За скоєне правопорушнику загрожує довічне ув’язнення.

До поліції Уманського району 19 вересня надійшло повідомлення про те що син, який навідався до 74-річного батька, виявив у будинку загоряння, а в одній із кімнат мертве тіло.

Під час першочергових слідчих дій було встановлено особу потерпілої. Нею виявилася 64-річна місцева мешканка, яка допомагала пенсіонеру по господарству. Самого ж чоловіка у будинку не було.

Зловмисник розкидав речі у помешканні, виніс майно і цінності, та зник у невідомому напрямку.

Над розкриттям цього особливо тяжкого злочину працювали оперативники, слідчі, експерти, аналітики кримінального аналізу Черкащини із залученням судово-медичного експерта та кінолога зі службовою собакою. Правоохоронці взяли до уваги найменші деталі, які відшукали на місці, переглянули записи з камер відеоспостереження, розташованих поряд із місцем злочину. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції перевіряли підозрілих осіб та транспорт. Поліцейські офіцери громад та дільничні здійснили обхід кожного двору в селі й опитали можливих свідків та очевидців. Водолази ДСНС обстежували дно озер, поліцейські — берегову лінію й зарості. Так, у чагарниках виявили тіло 74-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті.

Завдяки ряду проведених слідчих заходів, а також результатам криміналістичних експертиз речових доказів, вилучених з місця події, поліцейським вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявися судимий за розбої, крадіжки та інші злочини 45-річний житель Запорізької області. Оскільки озброєний зловмисник переховувався від поліції, його оголосили в розшук на території Черкаської області.

Шляхом оперативних та розшукових заходів, із залученням оперативних служб ГУНП зловмисника затримали спецпризначенці Групи оперативного реагування у селі Верхнячка Уманського району. Він переховувався в закинутих будинках.

У помешканні, яке він винаймав в місті Умань, під час обшуку поліцейські виявили зброю та боєприпаси. Речові докази вилучили вибухотехніки поліції, слідчі спрямували на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого п.п. 1, 6, 13 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох або більше осіб поєднане з вчиненням з корисливих мотивів та особи, яка перебувала в безпорадному стані), ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій вчинений в умовах воєнного стану), ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Крім того підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області