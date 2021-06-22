Поліцейські розшукали жінку, яка погрожуючи можливим застосуванням зброї, пограбувала контору швидких кредитів у Чернівцях

20 червня, погрожуючи можливим застосуванням зброї, невідома зловмисниця змусила працівницю фірми з надання швидких кредитів дати гроші всупереч встановленій процедурі.

Протягом доби оперативники карного розшуку обласного управління Нацполіції та Чернівецького районного управління поліції встановили й розшукали правопорушницю. За скоєне їй загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Здійснюючи розшуково-слідчі заходи для з’ясування обставин розбою, співробітники кримінального блоку поліції відпрацювали шляхи втечі зловмисниці та коло осіб, які могли бути причетними до скоєння цього злочину.

Вже невдовзі поліцейські встановили особу правопорушниці – 43-річної уродженки Кіровоградської області, яка нині проживає в Чернівцях. 21 червня співробітники поліції розшукали жінку. Спілкуючись із правоохоронцями, вона зізналася у скоєнні розбою та розповіла, що вже встигла витратити частину грошей на власні потреби.

Слідчі Чернівецького районного управління поліції повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та наразі вирішують питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області