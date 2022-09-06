Поліцейські розшукали причетного до розбійного нападу на працівника АЗС під Житомиром

Зухвалець увірвався у підсобку автозаправної станції, де побив працівника і відібрав у нього барсетку з грошима. Правоохоронці встановили особу причетного і розшукали його в обласному центрі. Частину грошей він встиг витратити, решту – вилучили поліцейські. Викритому у кримінальному діянні чоловіку оголошено про підозру.

Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції №1 Житомирського райуправління поліції 1 вересня. За словами заявника, 43-річного жителя обласного центру, в обідню пору у підсобку автозаправної станції, де він працює, увірвався незнайомець. Чоловік накинувся на нього з кулаками, а потім вихопив поясну барсетку і втік. Разом із чоловічою сумочкою зухвалець виніс понад 24 тисячі гривень.

Обставини задокументували поліцейські слідчо-оперативної групи відділу поліції № 1 Житомирського райуправління. Також вони зібрали необхідні першочергові відомості для встановлення особи нападника, у т.ч. вилучили записи камер відеоспостереження, на яких було зафільмовано подію.

У результаті оперативники визначили та перевірили коло осіб, які могли бути причетними до кримінального діяння. Відтак викрили у вчиненні розбійного нападу 41-річного чоловіка. Про нього відомо, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності, ніде не працював і не мав постійного місця проживання. Причетного поліцейські розшукали в обласному центрі, у закинутих гаражних приміщеннях. Свою вину чоловік визнав, зізнавшись, що барсетку викинув неподалік АЗС, а коштами розпорядився на власний розсуд. Частину грошей поліцейські в нього вилучили.

Нині чоловікові оголошено про підозру у вчиненні розбою (ч. 4 ст. 187 ККУ). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі подали клопотання до суду про взяття підозрюваного під варту.

Досудове розслідування триває. За чинним законодавством розбійний напад, учинений в умовах воєнного часу, карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області