Поліцейські розшукали водія, який скоєнні смертельну ДТП у Подільському районі Одещини

Правопорушника помістили під варту. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Подія сталася ввечері у передмісті Подільська. Учасники дорожнього руху, виявивши на проїзній частині дороги чоловіка з розбитою головою, викликали «швидку» та поліцію. Лікарі констатували смерть громадянина. Попередньо, він помер від тілесних ушкоджень, отриманих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Тіло небіжчика направили на судово-медичну експертизу.

Через декілька годин поліцейські розшукали правопорушника та виявили на території його домоволодіння легковий автомобіль з біологічними слідами на його кузові. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.

Чоловік пояснив, що, рухаючись вказаною ділянкою автодороги, здійснив ненавмисний наїзд на людину, яка знаходилась на проїзній частині праворуч по ходу руху автомобіля. Після наїзду керманич покинув потерпілого і місце події.

«Наразі на підставі зібраних поліцейськими доказів слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває. Слідчі призначили низку судових експертиз, у тому числі перевірку водія на стан сп’яніння», – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Зауважимо, що згідно із санкцією статті за дане кримінальне правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Подільське районне управління поліції Одещини