Поліцейські розшукали зловмисницю, причетну до викрадення гумдопомоги у громадської організації

6 липня з повідомленням про крадіжку гуманітарної допомоги, зібраної для людей, які врятувались від війни, звернулась голова місцевої громадської організації. Цього ж дня поліцейські встановили та розшукали особу, причетну до злочину. Слідчі розпочали досудове розслідування.

За словами начальника відділення поліції № 2 Вінницького райуправління поліції Сергія Предоляка, заявниця повідомила, що зі складського приміщення організації невідомі особи викрали частину гуманітарної допомоги. Вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу, причетну до злочину. Нею виявилась 34-річна місцева жителька.

За попередньою інформацією, жінка витягла скло з вікна, але потрапити до складського приміщення не змогла через встановлені ґрати. Зловмисниця привласнила усі речі, до яких змогла дотягнутися руками. Гніванчанка намагалась збути своїм знайомим крадені миючі та гігієнічні засоби, а також медичні приладдя.

Частину краденого поліцейські вилучили.

Наразі відносно зловмисниці слухається справа у суді за раніше вчинений майновий злочин.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції №2 Вінницького РУП проводять досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Розслідування триває, після проведення відповідних експертиз вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області