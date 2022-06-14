Поліцейські розшукують 46-річну киянку за скоєння шахрайства (фото)

Оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукують громадянку Польську Тетяну Миколаївну, 08 серпня 1975 року народження, жительку Києва. Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Розшукувана переховується від органів досудового розслідування. Правоохоронцям надано дозвіл на затримання, з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної громадянки, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-74-22-39, 095-333-84-55 або «102». Конфіденційність гарантується.

Сектор комунікації поліції Волинської області