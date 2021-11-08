Поліцейські розшукують підозрюваного у вбивстві рівнянки громадянина Туреччини (фото)

За оперативною інформацією 48-річний Karatas Ekrem (Каратас Екрем) може перебувати в Житомирській області. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо розшукуваного або вам відоме місце його знаходження, прохання повідомити на спецлінію «102». Конфіденційність гарантується.



Нагадаємо, другого листопада, близько 10:20 47-річна рівнянка виявила закривавлене тіло 38-річної жительки обласного центру в власній квартирі, яку здавала в оренду подобово. Загибла винаймала житло на вулиці Волинської Дивізії для знайомого іноземця, якому приходила допомогти по господарству.

Слідчі встановили, що після скоєного злочину зловмисник автобусом сполученням «Рівне-Житомир» доїхав до Житомира, звідки попутним транспортним засобом «Renault Trafic» червоного кольору дістався до Бердичева. Аби запобігти скоєнню чергових злочинів підозрюваним, поліцейські просять водія мікроавтобуса сконтактувати з правоохоронцями за вказаними нижче номерами телефонів.

Наразі працівники карного розшуку обласного управління поліції та Рівненського РУП продовжують заходи щодо встановлення його місця перебування. За фактом умисного вбивства громадянину Турецької Республіки заочно повідомлено про підозру та оголошено у державний розшук.

Якщо вам відома будь-яка інформація щодо підозрюваного в особливо тяжкому злочину прохання негайно повідомити за номерами телефонів: 0686771234, 0989508249, 0986342123 або на спецлінію «102».

Відділ комунії поліції Рівненської області