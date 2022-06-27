Поліцейські розшукують рівнянина, обвинуваченого в побитті співмешканки (фото)

Працівники Рівненського РУП встановлюють місцезнаходження обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого статтею 125 Кримінального кодексу України.

Нагірняк Віктор Ярославович, 1962 р.н., уродженець колишнього Костопільського району. Зареєстрований у селі Рокосово Хустського району Закарпатської області, проживав у Рівному.



Відомо, що зловмисник може перебувати на території Львівської або Закарпатської областей.

17 квітня 2020 року до поліції із заявою про нанесення тілесних ушкоджень звернулася жителька обласного центру. Жінка повідомила, що під час конфлікту її побив співмешканець. Втім, наразі чоловік переховується від органів суду.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування розшукуваного, просимо повідомити до поліції за номером телефону 0680675568 або 102.

Відділ комунікації поліції в Рівненській областей