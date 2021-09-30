Поліцейські розшукують шахрая, який спустошив банківський рахунок сумчанки

Зловмисник, під приводом збільшення кредитного ліміту заявниці, дізнався всю необхідну інформацію та зняв з її банківського рахунку 15 000 гривень. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження та розпочали пошуки афериста.

По допомогу до співробітників Сумського районного управління звернулася 25-річна мешканка обласного центру та повідомила, що зранку їй на мобільний зателефонував невідомий та назвався співробітником банку. У розмові чоловік запропонував жінці збільшити кредитний ліміт. Потім, хитрощами дізнавшись всю конфіденційну інформацію по картці співрозмовниці. А вже за кілька хвилин з рахунку жінки зникли 15 000 гривень.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Поліцейські знову радять громадянам не довіряти інформації, отриманої від незнайомих телефонних співрозмовників, ким би вони не називались. Пам‘ятайте: справжні банківські працівники не мають права проводити будь-які фінансові операції поза банківськими установами. Лише за Вашої присутності, і виключно в разі підтвердження Вашої особи паспортом, працівник банку може здійснювати відповідні фінансові операції.

Відділ комунікації поліції Сумської області