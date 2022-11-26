Поліцейські розшукують шахраїв, які ошукали трьох жителів Сумщини на 235 тисяч гривень

Сумські поліцейські встановлюють зловмисників, які за допомогою шахрайських схем видурили у довірливих громадян значну суму грошових коштів. За кожним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження.

За допомогою до поліції звернувся 42-річний житель Сумського району. Потерпілий розповів, що натрапив на одному із сайтів на оголошення про продаж автомобіля. Заявника зацікавила дана інформація і він вирішив придбати транспортний засіб. Домовившись із продавцем про оплату, потерпілий перерахував на картку вказану ним суму, а саме 165 215 грн. Як наслідок, ані машини, ані повернення грошей чоловік так і не діждався.

У аналогічну схему шахраїв потрапив 31-річний чоловік у місті Білопілля. Знайшовши у мережі Інтернет оголошення щодо продажу авто за привабливою ціною, потерпілий перерахував 28 тисяч гривень завдатку на вказану банківську картку. Через деякий час зловмисник перестав виходити на зв’язок. Заявник зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Третій випадок шахрайства стався у Лебедині. До поліції за допомогою звернулася 51-річна місцева жителька. Жінка розповіла правоохоронцям, що їй на мобільний телефон зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Зловмисник повідомив потерпілій, що з її рахунку намагаються зняти грошові кошти та почав запитувати персональні дані та реквізити картки. Довірлива жінка надала всю конфіденційну інформацію незнайомцю, а згодом виявила відсутність на банківському рахунку майже 41 тисячу гривень.

За даними фактами у поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Поліцейські знову звертаються до громадян з проханням не довіряти стороннім особам, які телефонують вам та запитують конфіденційну інформацію. Будьте уважні під час продажу або купівлі товару через мережу Інтернет. Не переходьте за невідомими посиланнями та не надсилайте повну передоплату за товари, а сплачуйте гроші лише після його отримання.

Відділ комунікації поліції Сумської області