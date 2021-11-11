Поліцейські розшукують зловмисника, який заволодів кредитними коштами жительки Серединобудщини

Жертвою Інтернет – шахраїв стала жителька села Зноб-Новгородське. Її неповнолітня донька намагалася продати через відомий сайт оголошень взуття та перейшла на запропонований «покупцем» фейковий сайт, де ввела дані «кредитки» матері. Як наслідок — з рахунку жінки були зняті кілька десятків тисяч гривень.

За допомогою до поліції звернулася 41-річна жінка. Вона розповіла, що її неповнолітня донька розмістила на відомому Інтернет – ресурсі оголошення про продаж взуття. Пізніше в месенджер дівчині надійшло повідомлення від потенційного покупця, який хотів придбати товар. Останній запропонував продавцю скористатися послугою «доставки сайту» і надіслав, нібито, відповідне посилання. Перейшовши за ним, неповнолітня ввела там данні банківської картки своєї матері: номер, строк дії та cvv-код. А пізніше з’ясувалося — замість надходження грошей на рахунок, як запевняв «покупець», звідти зникло більше 21 тисячі гривень кредитних грошей.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого проводяться заходи щодо встановлення особи афериста.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням користуватися виключно перевіреними Інтернет — ресурсами, і не переходити за посиланням, які занадто настійливо пропонують невідомі особи. Крім того, не робіть передоплату за замовлений в Інтернеті товар, а розраховуйтесь за нього виключно під час його отримання в логістичній компанії, попередньо перевіривши вміст посилки. Будьте обачні з незнайомими, які продають — купують товари через Інтернет.

Відділ комунікації поліції Сумської області