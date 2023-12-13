Поліцейські розшукують зловмисницю, яка напала на жінку в центрі Львова

Медики діагностували у потерпілої «забійну рану чола». За скоєне зловмисниці загрожує покарання – штраф, або громадські чи виправні роботи. Вчора, 12 грудня, на оперативну лінію 102 з повідомленням про нанесення їй тілесних ушкоджень звернулась 40-річна львів’янка.

За словами заявниці, близько 17.15 на перехресті вулиць Хвильового-Тичини у Львові невідома жінка без причини завдала їй удару в обличчя, після чого втекла. В подальшому лікарі, до яких звернулась потерпіла, діагностували у неї «забійну рану чола зліва».

За фактом дізнавачі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року. Поліцейські вживають вичерпних заходів для встановлення особи зловмисниці та притягнення її до передбаченої законодавством відповідальності.

Відділ комунікації поліції Львівської області