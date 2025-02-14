Поліцейські розслідують обставини ДТП в Одесі за участю правоохоронців

Автопригода сталася вчора, 13 лютого, ввечері на регульованому перехресті вулиць Балківської та Заньковецької.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що аварія відбувалась в той момент, коли водій автомобіля Hyundai, рухаючись по вулиці Балківській, виїхав на перехрестя, а службовий автомобіль поліції, що рухався тією ж вулицею в зустрічному напрямку, виконував поворот ліворуч.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали двоє правоохоронців, які перебували в службовій автівці, та керманич Hyundai.

Медики надали всім потерпілим допомогу. В них відібрали біологічні зразки для проведення лабораторного дослідження на стан сп’яніння, результати якого будуть відомі пізніше. Окрім того, поліцейського, який перебував за кермом службового автомобіля, перевірили на стан сп’яніння на місці. Результат показав, що він був у тверезому стані.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. В рамках провадження буде проведено низку експертиз.

Також за фактом ДТП співробітниками управління головної інспекції ГУНП в Одеській області розпочато службове розслідування. Встановлюються всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Одещини