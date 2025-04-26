Поліцейські розслідують обставини побиття неповнолітньої дівчини в Шевченківському районі столиці

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня цього року 16-річна місцева мешканка разом із знайомими відпочивала у квартирі друзів, де компанія розпивала спиртні напої.

Серед присутніх був і 20-річний колишній хлопець дівчини, з яким під час відпочинку в неї виник конфлікт та він її побив.

За вказаним фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень потерпілій було надано направлення на проходження судово-медичної експертизи. Наразі тривають слідчі дії, допитуються свідки та очевидці події. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

Відділ комунікації поліції Києва