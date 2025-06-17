Поліцейські розслідують обставини смертельної автопригоди на Чернігівщині (фото)

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП у Сухополов’янській громаді, внаслідок якої загинув пасажир легковика.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько 07:30 на автодорозі Київ-Суми-Юнакіївка поблизу села Мільки Прилуцького району. Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля “FORD” не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок аварії 47-річний пасажир автівки загинув на місці події, а водій отримав тілесні ушкодження – його доставили до лікарні.

Слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. В рамках кримінального провадження призначено низку експертиз. Тривають слідчі дії.

Поліція звертається до можливих свідків ДТП – якщо вам відомі будь-які обставини цієї події, прохання телефонувати за номером (050)687-39-59 слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області Станіслав Тищенко, або на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області