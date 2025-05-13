Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Київському районі Одеси

Автопригода сталася вчора, 12 травня, близько опівночі на вулиці Науковій.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 36-річний кермувальник автомобіля «Mercedes-Benz» скоїв наїзд на 42-річного чоловіка, коли той перетинав проїзну частину дороги в невстановленому місці.

На жаль, від отриманих травм потерпілий загинув.

У водія відібрали біологічні зразки для проведення токсикологічної експертизи.

На місці працювала слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод обласної поліції.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого.

В рамках провадження призначено низку експертиз. Повні обставини події встановлюються.

Поліцейські вкотре закликають учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР. Зокрема, пішоходів – перетинати дорогу у встановлених для цього місцях і в темну пору доби позначати себе світлоповертальними елементами або ліхтариками, а водіїв – уважно слідкувати за дорожньою обстановкою та дотримуватися такого швидкісного режиму, щоб зуміти вчасно відреагувати на її зміну.

Одеське районне управління поліції № 1