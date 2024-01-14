Поліцейські розслідують підпал дитиною ігрової кімнати у ТРК в Солом’янському районі столиці

Кримінальне провадження розпочато за фактом умисного знищення або пошкодження майна.

Інформація про пожежу у ігровій кімнаті одного з торговельно-розважальних комплексів Солом’янського району столиці надійшла до поліції ввечері 13 січня.

На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. Відвідувачів торгового центру вчасно евакуювали, серйозних травм та ушкоджень громадяни не отримали.

Надалі, під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик – відвідувач парку розваг.

Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

Поліція звертається до громадян, будь ласка, спілкуйтеся зі своїми дітьми та роз’яснюйте їм правила поводження з вогнем та легкозаймистими матеріалами.

Пам’ятайте, ігри з вогнем можуть призвести до трагічних наслідків.

Відділ комунікації поліції Києва