Поліцейські Шаргорода встановили зловмисницю, яка поцупила ₴56 тисяч з каси суші-бару

30-річна жінка упродовж двох тижнів викрадала гроші з каси закладу громадського харчування. Загальна сума коштів, здобутих злочинним шляхом, складає 56 тисяч гривень. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

За словами начальника Відділення поліції № 2 Жмеринського районного відділу поліції Віталія Старосуда, до поліції з повідомленням про зникнення грошей звернулись власники закладу. Вони вказали, що під час переобліку товарно-матеріальних цінностей виявили нестачу грошей.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейським вдалось встановити особу, причетну до злочину. Нею виявилась працівниця суші-бару, 30-річна жителька Жмеринського району.

Упродовж двох тижнів жінка викрала 56 тисяч гривень з каси закладу громадського харчування. Гроші зловмисниця витратила на власні потреби.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області