Поліцейські склали 8 протоколів на п’яного водія, який потрощив 15 авто в Умані (фото, відео)
Водій вантажного автомобіля ЗІЛ в’їхав у припарковані авто біля автостанції. Керманича перевірили на стан алкогольного сп’яніння – медогляд підтвердив, що він перебував за кермом напідпитку.
Нагадаємо, автопригода сталася 2 травня в Умані. На очах у багатьох очевидців водій ЗІЛ протаранив 15 автомобілів. Вантажівку змогла зупинити тільки електроопора, що поруч зупинки громадського транспорту. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Поліцейські, які прибули на місце події одразу почали документувати наслідки ДТП та з’ясовувати обставини.
Встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 52-річний уманчанин. Керманич мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд в медичному закладі. Результат показав — 1,7 проміле, що більше дозволеної норми в дев’ять разів (0,2 проміле).
У відділку поліції чоловік пояснив свій вчинок тим, що йому не сподобалось як були припарковані транспортні засоби на вулиці Шевченка.
У результаті на водія поліцейські склали протоколи за ст. 130, чотири протоколи за ст. 124 та три протоколи за ст. 122-4 КУпАП.
Адміністративні матеріали направили до суду.
Сектор комунікації поліції Черкаської областіTweet