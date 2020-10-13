Поліцейські склали на киянина протокол за вчинення домашнього насильства в сім’ї

Потерпілу разом із дитиною правоохоронці доставили до кризової кімнати.

До поліції звернулася киянка, яка поскаржилася на дії свого чоловіка, який ображає, принижує та погрожує їй фізичною розправою. На вулицю Лук’янівську негайно прибули поліцейські мобільної групи з протидії домашньому насильству.

Як розповіла інспектор превенції Шевченківського управління поліції Тетяна Наливка, по прибуттю на місце події правоохоронці відібрали пояснення у потерпілої та у мешканців будинку:

«Жінка нам повідомила, що чоловік не вперше вчиняє відносно неї домашнє насильство. У той час, коли ми приїхали на виклик, він перебував у стані алкогольного сп’яніння, висловлювався до потерпілої нецензурною лайкою та навіть погрожував їй фізичною розправою».

Із кривдником правоохоронці провели профілактичну бесіду, склали на нього протокол за ч.1 ст.173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис. Потерпілу разом із дитиною доставлено до кризової кімнати.

Відділ комунікації поліції Києва