Поліцейські столичної підземки втановили нахаб, які курили в потягу метрополітену

Правоохоронці притягнули їх до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та дрібне хуліганство.

Під час моніторингу мережі інтернет на одному із сайтів співробітники управління поліції в метрополітені виявили відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки. Дана подія була зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення управління поліції в метрополітені.

Як розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов, після проведення заходів правоохоронці затримали двох місцевих мешканців:

«Ми опрацювали записи з камер відеоспостереження та встановили маршрут руху ймовірних порушників правопорядку у столичній підземці. Вже після зібраної інформації за прикметами встановили їх місцезнаходження. Свій вчинок вони пояснили, що курили цигарки та знімали відео задля розваги, аби потім його викласти до соціальної мережі».

П0орушники – 21-річна дівчина та 24-річний хлопець. Відносно них працівники управління поліції склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, правоохоронці провели з ними профілактичну бесіду, аби в майбутньому вони не вчиняли такі дії

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Відділ комунікації поліції Києва