Поліцейські Сумщини встановлюють обставини ДТП, в якій загинуло немовля (фото)

Подія сталася вчора на 198 кілометрі автодороги «Кіпті-Глухів – Бачівськ». Водійка автомобіля ВАЗ-2110 допустила з’їзд у кювет з подальшим перекиданням автомобіля. Внаслідок автопригоди 9-місячна дитина померла у лікарні. За даним фактом у поліції розпочато кримінальне провадження.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, неподалік міста Глухів 26-річна мешканка міста Кролевець, рухаючись на автомобілі ВАЗ-2110 не впоралась з керуванням, та допустила з’їзд у кювет з подальшим перекиданням автомобіля. Внаслідок події, 38-річна та 9-місячна пасажирки авто отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані до Глухівської центральної районної лікарні. На жаль, в подальшому, дитина померла.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Сумської області