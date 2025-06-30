Поліцейські Теплика на Вінниччині затримали підозрюваного у вбивстві жінки сокирою

Злочин стався 28 червня в одному з сіл Гайсинського району. Того ж дня підозрюваного затримали в процесуальному порядку, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За попередньою інформацією слідства, між фігурантом та 55-річною жінкою стався конфлікт, після чого останній завдав потерпілій декілька смертельних ударів сокирою по голові.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років ув’язнення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліціїВінницької області