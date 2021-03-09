Поліцейські Тернівки затримали двох чоловіків, які скоїли розбійний напад на власника торгівельного закладу

Погрожуючи потерпілому зброєю зловмисники заволоділи продукцією магазину.

Подія сталася 6 березня близько 22:40 в приміщенні кафе-магазину, що у селі Богуслав Павлоградського району. Як з’ясувалося, до закладу зайшли двоє чоловіків, які погрожуючи ножем та кастетом власнику магазину почали вимагати гроші. Однак, зрозумівши що їх не має, вони розтрощили приміщення та заволодівши алкогольною продукцією втекли на автівці, яка була припаркована неподалік. Потерпілий детально змалював прикмети зловмисників та вказав номерні знаки транспортного засобу на якому останні зникли.

Проведеними заходами поліцейські сектору реагування патрульної поліції Тернівки спільно з поліцейськими офіцерами громади затримали автівку на якій пересувались нападники. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили майно потерпілого. Зловмисниками виявилися 32 та 34-річні мешканці Павлограда, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Наразі транспортний засіб вилучили та помістили на майданчик Павлоградського районного відділу поліції.

Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим за узгодженням з місцевою прокуратурою їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції