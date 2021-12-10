Поліцейські Тернопільщини застерігають: аферисти виманюють гроші за оренду неіснуючих помешкань

Шахрайство з орендою помешкання задокументували працівники поліції. Понад 6 тисяч гривень втратив житель Тернопільського району.

Чоловік через оголошення в мережі Інтернет хотів орендувати на декілька днів помешкання у Львові на Новорічні свята. Зателефонував за вказаним номером, обговорили ціну та домовилися про оплату. Орендодавець заявив, що працює лише за передоплатою, бо має попит на житло. Потерпілий погодився на умови та через термінал перевів кошти на невідомий рахунок.

Однак після оплати він так і не зміг більше зв’язатися з власником помешкання заявник телефон був вимкнутий, а оголошення про оренду зникло.

Довелося звертатися в поліцію. Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі детальні обставини афери та застерігають, як не стати жертвою шахраїв:

— бронюйте апартаменти лише на офіційних, перевірених сайтах;

— просіть надати додаткові фото житла. Якщо відмовляють – це перший сигнал про можливий обман;

— за можливості обирати не передоплату, а післяплату;

— перевіряйте банківські картки, телефони та сумнівні посилання на сайті кіберполіції у розділі «Stop fraud», адже шахраї вже можуть знаходитися у відповідній базі.

Будьте обачними, не дайте себе ошукати, та розповідайте про подібні афери родичам та знайомим!

Відділ комунікації поліції Тернопільської області