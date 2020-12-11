Поліцейські Тячівщини розшукали водія легковика, який збив дівчину і втік

8 грудня близько 17.30 у селищі Буштино Тячівського району трапилась дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої постраждала молода дівчина. Водій, який скоїв наїзд на потерпілу, не зупиняючись, втік з місця аварії. А 20-річну жительку селища машиною швидкої допомоги доставили до районної лікарні.

На пошуки винуватця ДТП було негайно орієнтовано оперативників кримінальної поліції Тячева, працівників групи реагування патрульної поліції. Після ретельного обстеження населеного пункту та навколишніх сіл, поліцейські вийшли на слід порушника. Ним виявися односелець потерпілої, 49-річний житель Буштина.

Як з’ясувалось, чоловік, рухаючись по вулиці Травневій, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги і здійснив наїзд на дівчину-пішохода. Після вчиненого чоловік втік з місця аварії, а автомобіль марки «Mercedes-Benz» сховав у гаражі новобудови, на околиці селища.

11 грудня поліцейські Тячівщини розшукали чоловіка та доставили до відділу. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Зараз у поліції проводять необхідні слідчі дії для повідомлення фігуранту про підозру у вказаному кримінальному правопорушенню.

Поліція Закарпатської області