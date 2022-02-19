Поліцейські Тячівщини затримали розбійника, який серед ночі проник в будинок пенсіонерів

Вчора, 18 лютого, після 21-ої години до поліції надійшло повідомлення від 65-річної мешканки одного із сіл Тячівського району. Жінка повідомила, що в їх будинок проник невідомий чоловік, а коли господарі його помітили, той напав на чоловіка заявниці та наніс йому тілесні ушкодження.

Поліція одразу прибула на місце події та встановила, що невідомий чоловік пробрався в підвал будинку подружжя, звідки намагався викрасти електроінструменти.

64-річний господар почув підозрілі звуки та викрив викрадача. Зловмисник одразу почав бити старшого чоловіка в обличчя та по голові. Після цього втік. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Піл час огляду місця події слідчі виявили у підвалі одяг та ніж зловмисника.

Співробітники кримінальної поліції в той час оперативно спрацювали та затримали зухвалого розбійника. Останнього, в порядку статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. За вчинене підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Поліцейські готують клопотання до суду для обрання фігурантові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області