Поліцейські Умані розшукують зловмисників , які відібрали у чоловіка авто і сумку з грошима (фото)

Чоловіки викрали автомобіль уманчанина та сумку з великою сумую грошей. Наразі їх розшукує поліція. Фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину та встановлюється їхнє місцезнаходження.

Подія сталася 22 травня увечері на 554 кілометрі автодороги «Стрий-Ізварине» біля Умані. Близько 22:00 години двоє чоловіків на автомобілі Toyota заблокували рух водію авто Mercedes-S550 почали вимагати повернення боргу, завдали кілька ударів та незаконно заволоділи транспортним засобом у якому знаходилась сумка з грошовими коштами у сумі: 10 000 доларів та 30 000 гривень.

31 та 36-річні зловмисники зникли у невідомому напрямку.

«Викрадений автомобіль працівники поліції виявили на території міста Умані. На місце події слідчо-оперативна група провела огляд та вилучила транспортний засіб. З 38-річним потерпілим, який надав усі необхідні пояснення, провели слідчі дії»,- зазначає слідчий Євгеній Хомяк.

Поліцейські зібрали докази причетності чоловіків до скоєного кримінального правопорушення. За місцями проживання обох фігурантів провели санкціоновані обшуки та вилучили речові докази. Їх направлено на відповідні експертизи.

За процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури зловмисникам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Наразі правопорушники перебувають у розшуку.

Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення місцезнаходження зловмисників. Якщо вам відомо місце перебування підозрюваних повідомте на оперативну лінію «102» або до чергової частини Уманського районного управління поліції.

Сектор комунікації поліції Черкаської області