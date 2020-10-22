Поліцейські Умані встановили особу, яка нанесла тілесні ушкодження іноземцю

До вчиненого правопорушення причетний місцевий мешканець. З ним проводять слідчі дії.

Нагадаємо: 18 жовтня до Уманського відділу поліції звернувся громадянин Ізраїлю, 2003 року народження. Він повідомив, що на вулиці Софії Перовської невідома особа нанесла йому тілесні ушкодження.

Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили відео з камер спостереження магазинів і приватних будинків.

Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам та слідчим діям нападника на іноземця встановили.

Правопорушника доставили до міського відділу поліції, де він зізнався у скоєному. Наразі триває слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Черкаської області