Поліцейські Умані затримали п’яного водія, який збив жінку та втік з місця ДТП

35-річному уманчанину загрожує до трьох років позбавлення волі. Він скоїв наїзд на жінку і втік з місця ДТП. Потерпілу доставили до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Подія сталася вранці 8 грудня на вулиці Незалежності в Умані. 62-річна місцева жителька переходила дорогу пішохідним переходом. На неї скоїв наїзд автомобіль Volkswagen, водій втік з місця ДТП.

Інформацію про дорожньо-транспортну пригоду отримали поліцейські реагування патрульної поліції, яким оперативно вдалося виявити та затримати правопорушника. З’ясувалося, що за кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель Умані. Він був нетверезий та у скоєному зізнався.

Керманич пройшов перевірку на стан сп’яніння. Результат – 1,86 проміле, що перевищує допустиму норму у дев’ять разів (0,2 проміле).

Потерпілу з травмами доставили до лікарні, де їй надали допомогу. Наразі вона у стабільному стані й знаходиться вдома. Водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі у справах ДТП розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області