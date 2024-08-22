Поліцейські Умані затримали чоловіка, який побив до смерті власного батька

65-річний чоловік помер від чисельних травм, яких завдав йому власний син. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

18 серпня до поліції надійшло повідомлення про смерть 65-річного мешканця села Дмитрушки Уманського району. Як виявилося, перед смертю чоловіка побили, що підтвердив висновок судово-медичної експертизи.

Поліцейські з’ясували, що потерпілого до смерті забив власний син.

Вони спочатку разом випивали, а потім між рідними виник конфлікт, що переріс у бійку. 37-річний чоловік завдав батькові чисельних тяжких ушкоджень, від яких останній згодом помер.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід за у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За скоєне підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Черкаської області