Поліцейські Умані затримали чоловіка, який побив до смерті власного батька
65-річний чоловік помер від чисельних травм, яких завдав йому власний син. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
18 серпня до поліції надійшло повідомлення про смерть 65-річного мешканця села Дмитрушки Уманського району. Як виявилося, перед смертю чоловіка побили, що підтвердив висновок судово-медичної експертизи.
Поліцейські з’ясували, що потерпілого до смерті забив власний син.
Вони спочатку разом випивали, а потім між рідними виник конфлікт, що переріс у бійку. 37-річний чоловік завдав батькові чисельних тяжких ушкоджень, від яких останній згодом помер.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід за у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
За скоєне підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Черкаської областіTweet