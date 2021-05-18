Поліцейські Ужгорода викрили зловмисника з Дніпропетровщини зі зброєю і наркотиками

Співробітники поліції Ужгорода отримали оперативну інформацію, що 24-річний житель Дніпропетровської області може бути причетним до розповсюдження наркотичних речовин на території обласного центру Закарпаття.

Для припинення злочинної діяльності поліцейські розшукали фігуранта. При поверхневому огляді у нього виявлено пістолет та наркотичну речовину рослинного походження, яка вже була готова до продажу, розфасована у 20 згортків.

Всі заборонені предмети та речовини у зловмисника вилучили та скерували для експертного дослідження. Їх наявність та власне мету його перебування в області він досі пояснити не може.

Зараз оперативники перевіряють інформацію, щодо причетності фігуранта до організації каналу постачання наркотиків на Закарпаття з інших регіонів країни.

Слідчі попередньо кваліфікували дії чоловіка за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, тобто незаконне зберігання наркотичних засобів. Окрім цього, відповідно до висновків експерта буде надано окрему правову оцінку щодо незаконного зберігання зброї.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області