Поліцейські Ужгорода впродовж години затримали двох грабіжників

Вчора, 5 травня, по допомогу поліцейських звернувся 44-річний ужгородець. Чоловік повідомив, що його пограбували двоє чоловіків.

Працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що близько 9-ої години вечора на АЗС по вулиці Баб’яка двоє нападників нанесли потерпілому кілька ударів, витягли з його сумки 1000 євро та втекли на автомобілі «Mercedes».

На території Ужгородщини та Мукачівщини одразу було введено план «Перехват». Схожі за описом авто відстежувалися і за допомогою системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття».

У результаті роботи працівників поліції злочин швидко розкрили. Впродовж години оперативники, за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, затримали нападників. Один із них переховувався на квартирі по вулиці Корольова, іншого розшукали на вулиці Можайського. Зараз 45-ти та 40-річний фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Речовий доказ – викрадені гроші – вилучено та буде повернуто власнику. Автомобіль затриманих поміщено на спецмайданчик поліції.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Відповідно до санкції інкримінованої статті затриманим загрожує до 6 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області