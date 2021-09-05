Поліцейські Ужгорода за кілька годин розшукала 19-річного грабіжника

Оперативники Ужгородського районного управління поліції за кілька годин розкрили грабіж, скоєний у обласному центрі. У фігуранта вилучили викрадений мобільний телефона повернуть власниці

Сьогодні, 3 вересня, близько обіду на лінію «102» надійшло повідомлення від ужгородки, яка повідомила, що на робочому місці, коли вона відволіклася, один із клієнтів викрав її мобільний телефон та втік.

Оскільки в самій установі працює відеоспостереження, а весь Ужгород працює в системі «Безпечне місто», порушника вдалося швидко розшукати.

Оперативники встановили, що до грабежу причетний 19-річний мешканець села Копинівці Мукачівського району. Мобільний телефон потерпілої у нього вилучили та найближчим часом повернуть жінці.

За фактом злочину слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж. На даний момент вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області