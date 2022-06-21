Поліцейські Ужгородщини затримали зловмисника, який викрав авто та скоїв на ньому ДТП
Вчора, 20 червня, вночі до поліції надійшло повідомлення від працівника АЗС у селі Соломоново про викрадення його автомобіля марки «BMW».
За викликом прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої встановили, що близько 3-ої години ночі невідомий проник до транспортного засобу заявника, який був припаркований на території АЗС, та втік з місця злочину на транспортному засобі потерпілого.
Співробітники поліції розпочали пошуки зловмисника і згодом встановили, що в місті Чоп за участі викраденого автомобіля сталася ДТП. Очевидці аварії розповіли, що водій автівки в’їхав у рекламний стенд та одразу втік.
Оперативники вжили ряд заходів та в результаті затримали зловмисника неподалік місця аварії.
38-річного підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії в поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне заволодіння транспортним засобом. За скоєння ДТП на нього буде окремо складено адміністративний протокол.
Автівку наразі помістили на арештмайданчик. Досудове розслідування у справі триває.Tweet