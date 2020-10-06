Поліцейські Ужгородщини затримали зловмисника за збут наркотиків

Вчора, 5 жовтня, на вулиці Можайського в обласному центрі Закарпаття поліцейські Ужгородського відділення поліції провели затримання наркоторговця.

21-річного підозрюваного затримали після того, як він збув своєму клієнту чергову дозу амфетаміну. За продаж наркотичних речовин зловмисник отримав заздалегідь обумовлену суму коштів.

Хлопець, попри свій юний вік, вже неодноразово потрапляв в поле зору поліцейських та має судимість за вчинення майнового злочину.

Наразі працівники поліції відповідно до статті 208 КПК України помістили затриманого до ізолятора тимчасового тримання. Під час огляду в останнього вилучили ще декілька згортків з наркотиками, які були розфасовані та готові до продажу.

Слідчі проводять досудове розслідування за статтею 307 Кримінального кодексу України. Також у поліції готують всі необхідні матеріали для повідомлення фігурантові про підозру у вчиненні злочину та клопотатимуть в суді про обрання щодо затриманого запобіжного заходу.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області