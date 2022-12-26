Поліцейські Ужгородщини затримали двох наркоторговців під час збуту метамфетаміну

Співробітники Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції отримали оперативну інформацію про причетність двох чоловіків до розповсюдження на території району наркотичних речовин. Йдеться про 21-річного мешканця міста Чоп та 32-річного жителя обласного центру.

В ході проведення ряду заходів правоохоронцям вдалося задокументувати факти збуту вказаними фігурантами метамфетаміну. Окрім цього, вдалося встановити час та місце їхніх чергових зустрічей з клієнтами.

В результаті, цими вихідними, за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення, зловмисників затримали «на гарячому», одразу після передачі «наркотовару» та отримання грошових коштів.

Наркоторговців помістили до ізолятора тимчасового тримання. За місцем їх проживання провели обшуки, в ході яких було вилучено ще ряд наркотичних засобів.

Слідчі вже повідомили затриманим про підозру та звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу.

В поліції за даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто Збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Наразі працівники кримінальної поліції продовжують оперативну роботу для встановлення каналів постачання наркотиків затриманим та їх можливих спільників. За такі дії їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області