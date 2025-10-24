Поліцейські Ужгородщини затримали рецидивіста, причетного до низки крадіжок на території району

Співробітники Відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції викрили у злочинній діяльності уродженця Республіки Вірменія, який раніше вже відбував покарання за скоєння майнових злочинів. Тепер чоловіка обґрунтовано підозрюють у вчиненні кількох крадіжок на території району, а також у незаконному зберіганні та носінні предмета, що належить до категорії холодної зброї.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що упродовж липня та серпня поточного року фігурант скоїв низку злочинів майнового характеру. Зокрема, чоловік викрав кондиціонер із території станції одного з мобільних операторів, а також шість акумуляторних батарей з приміщення газотранспортного підприємства.

Оперативники сектору кримінальної поліції провели ряд заходів та розшукали фігуранта. Слідчі Відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Окрім цього, за клопотанням слідчих підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Поліція Закарпатської області