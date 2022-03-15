Поліцейські викрили буковинця, який ошукував вимушених переселенців

Житель Чернівецької області хотів незаконно збагатитися на російському вторгненні. Скориставшись великим попитом на нерухомість, зловмисник пропонував фіктивне житло жителям інших областей, які шукали на Буковині порятунок від ворожих обстрілів. Оперативники карного розшуку швидко розшукали шахрая та його жертв. За шахрайські дії буковинцю загрожує до трьох років позбавлення волі.

Інформацію про шахрайські дії з нерухомістю правоохоронці помітили в одній із соціальних мереж. Автор допису зазначав, що невідомий зловмисник отримує завдаток за оренду квартири та не виходить більше на зв’язок.

Здійснивши комплекс поліцейських заходів, оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області швидко знайшли порушника – 29-річного буковинця, а також встановили потерпілих осіб.

Зокрема, під час досудового розслідування співробітники поліції з’ясували, що чоловік розмістив на сервісі онлайн-оголошень інформацію про нібито здачу квартири в оренду. До вказаного оголошення він прикріпив світлини чужого помешкання. Спілкуючись з охочими винайняти житло, зловмисник пропонував переказати на його картковий рахунок певну суму коштів у якості завдатку. Отримавши гроші, чоловік більше не відповідав на дзвінки та повідомлення потерпілих.

Наразі відомо, що внаслідок шахрайських дій буковинця постраждали двоє осіб – жителі Києва та Харкова. Порушник уже компенсував своїм жертвам завдані збитки.

Слідчі Чернівецького районного управління поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частинами 1 та 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Нині поліцейські вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадуємо: щоб уберегтися від шахраїв під час пошуку житла, вимушеним переселенцям рекомендуємо звертатися до волонтерів чи на відповідні гарячі лінії міських рад і ОВА того регіону, куди прямуєте.

У випадку самостійного пошуку помешкання проводьте розрахунок лише після огляду житла та перевірки документів його власника.

Поліція Чернівецької області