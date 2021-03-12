Поліцейські викрили схему розкрадання газового конденсату на філії «Полтавагазвидобування»

Встановлено, що до організації причетні щонайменше шестеро осіб – працівники філії «Полтавагазвидобування» та мережі АЗС, через яку реалізовували викрадену сировину. За попередніми даними, лише упродовж двох останніх місяців учасники угруповання викрали майже 20 тонн газового конденсату на суму понад 300 тис. грн.

Викрили злочинну схему та її організаторів оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області спільно зі слідчими обласного управління поліції.

Викрадали сировину шляхом незаконного її відбору з технологічних трубопроводів Чутівської установки комплексної підготовки газу (УКПГ). З метою приховування своєї діяльності вивозили газоконденсат з території підприємства службовими та власними автомобілями. Надалі реалізовували його через мережу автозаправних станцій.

За попередніми даними, лише упродовж двох останніх місяців учасники угруповання викрали майже 20 тонн газового конденсату на суму понад 300 тис. грн.

У ніч з 11 на 12 березня, поліцейські провели 22 санкціоновані обшуки за місцем проживання, реєстрації та роботи фігурантів. Як результат виявили та вилучили:

— понад 53 тисячі літрів пального вартістю 1 350 000 грн;

— бочки, каністри, відра, пластикові пляшки наповнені рідиною з характерним запахом газового конденсату, загальним об’ємом близько 900 літрів вартістю 12 500 грн;

— мобільні телефони, картки пам’яті, чорнові записи, фінансово-господарську документацію та інші докази причетності.

На АЗС відібрано зразки паливно-мастильних матеріалів для проведення експертизи.

На вилучене майно накладено арешт. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри учасникам злочинного угруповання.

Правова кваліфікація незаконних дій фігурантів надана за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура. Заходи з викриття та документування учасників угруповання проводилися за участю співробітників Департаменту безпеки АТ «Укргазвидобування».

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України