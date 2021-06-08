Поліцейські викрили злочинну етнічну групу, яка займалась збутом наркотиків на території Вінниччини

7 червня під час реалізації оперативної інформації щодо зберігання та збуту наркотичних та психотропних речовин працівники жмеринської поліції задокументували злочинну діяльність групи осіб, які на території Вінниччини розповсюджували наркотичні засоби. Під час проведення оперативних закупівль та одночасних санкціонованих обшуків, які проводились за силової підтримки бійців КОРДу, за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили майже 200 згортків з амфетаміном та канабісом.



За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Олександра Остроглядова, в ході перевірки оперативної інформації працівники поліції провели ряд закупівель та задокументували злочинну діяльність етнічної групи, одну особу з якої затримали та оголосили їй про підозру.

Під час проведення одночасних обшуків за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили маже 200 згортків з наркотиками та психотропними речовинами, електронні ваги, гроші, отримані з продажу наркотиків, мобільні телефони та інші речові докази, що свідчать про їх злочинну діяльність.

Вилучене направлено на експертизу.

Слідством розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без) та ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). За такі злочини передбачено до 8 років позбавлення волі.

Проводяться подальші слідчі дії. Наразі вирішується питання про оголошення про підозру іншим учасникам злочинної групи.

Відділ комунікації поліції у Вінницькій області