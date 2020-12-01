Поліцейські вилучили у хмельничанина перероблену зброю, набої та наркотики (фото)

30 листопада о 02.30 наряд групи реагування патрульної поліції Хмельницького районного відділення поліції поблизу села Шумівці зупинив автомобіль «Мазда 626» під керуванням 42-річного жителя обласного центру.

Під час перевірки документів поліцейські помітили в салоні автівки чохол зі зброєю — карабіном типу «Мосіна». В подальшому під час огляду багажника транспортного засобу патрульні виявили ще декілька пістолетів з ознаками переробки, більше 200 набоїв теж з ознаками переробки, а також наркотики рослинного і синтетичного походження.

Також було проведено ряд санкціонованих обшуків, під час одного з яких в гаражному приміщенні, що належить чоловікові, поліцейські додатково виявили та вилучили гладкоствольну і нарізну зброю, набої різного калібру, кулі і гільзи до набоїв, окремі частини до різних типів зброї, порох тощо. А також наркотики.

Усі заборонені предмети та речовини правоохоронці вилучили і направили на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

Наразі слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють походження і мету зберігання вказаних предметів і речовин.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області