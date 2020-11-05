Поліцейські вилучили у миколаєвця арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів (фото)

35-річний психолог-практик зберігав у власній квартирі пістолети, гранати, гвинтівки, автомати, близько сотні набоїв різного калібру та ножі.

Усе це, чоловік пояснює, що тримав для колекції та планував зайнятись продажем.

Чоловік колекціонував зброю та боєприпаси з дитинства, планував зібране реалізувати. Про своє «хобі» він охоче розповідав підписникам у соціальних мережах, про що стало відомо і правоохоронцям.

5 листопада поліцейські управління карного розшуку та Центрального відділку із залученням спеціалістів вибухотехнічної служби прибули до чоловіка з санкцією на обшук. Серед вилученого спеціалісти-вибухотехніки виявили підривач до ручної осколкової гранати іноземного виробництва, який містить заряд вибухової речовини. Такий підривач належить до категорії вибухонебезпечних предметів й підлягає негайному знищенню через загрозу мимовільного вибуху, радіус ураження якого декілька метрів.

Зброю та вибухівку правоохоронці вилучили та направлять на експертизу. Частково боєприпаси фахівці знищили через ризик транспортування.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боковими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області