Поліцейські вилучили у жителя Дніпропетровщини незареєстровану зброю та боєприпаси

Санкціонований обшук за місцем мешкання 65-річного чоловіка відбувся за участі працівників поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

Зброю і боєприпаси вилучили та направили на проведення експертизи

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 236 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За незаконне зберігання зброї та боєприпасів чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. // Вартові еспресо