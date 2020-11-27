Поліцейські вилучили у жителя Луцьку арсенал зброї (фото)

Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області спільно із оперативниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області та Луцького прикордонного загону за процесуального керівництва прокуратури під час санкціонованих обшуків у помешканнях 53-річного жителя Луцька вилучили зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місце події прибули спеціалісти відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області з метою фіксації, вилучення та транспортування виявлених вибухових матеріалів для належного зберігання.

Загалом правоохоронці вилучили два предмети схожі на пістолети, два пристрої для безшумної стрільби, споряджені магазини, майже 300 набоїв різного калібру, три предмети схожі на корпуси гранат Ф-1, три предмети циліндричної форми схожі на запали типу УЗРГМ, металеві предмети схожі на комплектуючі до вогнепальної зброї, вогнепровідний шнур.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом триває слідство за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі обставини злочину.

Сектор комунікації поліції Волинської області